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सैफ अली खान से इस एक बात पर होता है करीना कपूर का झगड़ा, बोलीं- मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं

Saif Ali Khan-Kareena Kapoor: एक्ट्रेस करीना कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने बच्चों की एक आदत के बारे में बताया जिससे वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उनका सैफ से भी झगड़ा हो जाता है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 15, 2026

Saif Ali Khan-Kareena Kapoor

Saif Ali Khan-Kareena Kapoor

Saif Ali Khan-Kareena Kapoor: बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री करीना कपूर खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। खासकर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह की परवरिश को लेकर करीना काफी सजग नजर आती हैं। आज के दौर में बच्चों का मोबाइल, गेम और डिजिटल स्क्रीन से जुड़ाव माता-पिता के लिए बड़ी चिंता बन गया है। करीना भी इस परेशानी से अलग नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में बताया कि बच्चों को फोन और डिजिटल दुनिया से दूर रखने की कोशिश में उन्हें कई बार सख्ती करनी पड़ती है और इसी मुद्दे पर पति सैफ अली खान के साथ उनकी बहस भी हो जाती है।

बच्चों के पास नहीं है अपना फोन

करीना कपूर ने 'द वीक' से बातचीत करते हुए बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर खुलकर अपनी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि तैमूर और जेह के पास अपना निजी मोबाइल फोन नहीं है। इसके बावजूद जब बच्चे किसी फोन या दूसरी डिजिटल डिवाइस पर गेम खेलने में जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगते हैं, तो उन्हें बीच में रोकना पड़ता है।

करीना के मुताबिक, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें बच्चों के हाथ से फोन लेकर उन्हें गेम बंद करवाना पड़ता है। वह डिजिटल चीजों को लेकर काफी सतर्क रहती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बच्चों की आदत जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पर निर्भर न हो जाए।

तैमूर और जेह की आदत से क्यों परेशान हैं करीना?

करीना का मानना है कि आज के समय में बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से पूरी तरह दूर रखना आसान नहीं है। पढ़ाई, मनोरंजन और दोस्तों से बातचीत तक में डिजिटल माध्यम की भूमिका बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों को स्क्रीन से जोड़ने और उससे दूरी बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना माता-पिता के लिए चुनौती बन गया है।

करीना ने बताया कि जब उनके बच्चे लंबे समय तक गेम खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, तो वह इस मामले में काफी सख्त हो जाती हैं। उनका मकसद बच्चों को डांटना नहीं, बल्कि कम उम्र में स्क्रीन की आदत को नियंत्रित रखना है।

सैफ से भी इसी बात पर होती है बहस

बच्चों की परवरिश को लेकर करीना और सैफ अली खान के विचार हमेशा एक जैसे हों, ऐसा जरूरी नहीं है। अभिनेत्री ने पहले भी बताया था कि दोनों के बीच कई बार घरेलू और पारिवारिक मुद्दों को लेकर मतभेद हो जाते हैं।

दोनों की व्यस्त प्रोफेशनल जिंदगी भी इसका एक कारण है। जब एक अभिनेता शूटिंग से घर लौटता है तो कई बार दूसरा काम के लिए निकल रहा होता है। ऐसे में परिवार के साथ समय निकालना भी आसान नहीं होता। करीना ने बताया था कि दोनों को अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच समय तय करना पड़ता है।

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Updated on:

15 Sept 2026 01:12 pm

Published on:

15 Sept 2026 01:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सैफ अली खान से इस एक बात पर होता है करीना कपूर का झगड़ा, बोलीं- मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं

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