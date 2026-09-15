सैफ अली खान से इस एक बात पर होता है करीना कपूर का झगड़ा, बोलीं- मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं

Saif Ali Khan-Kareena Kapoor: बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री करीना कपूर खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। खासकर अपने दोनों बेटों तैमूर और जेह की परवरिश को लेकर करीना काफी सजग नजर आती हैं। आज के दौर में बच्चों का मोबाइल, गेम और डिजिटल स्क्रीन से जुड़ाव माता-पिता के लिए बड़ी चिंता बन गया है। करीना भी इस परेशानी से अलग नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में बताया कि बच्चों को फोन और डिजिटल दुनिया से दूर रखने की कोशिश में उन्हें कई बार सख्ती करनी पड़ती है और इसी मुद्दे पर पति सैफ अली खान के साथ उनकी बहस भी हो जाती है।