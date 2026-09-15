कौन हैं समीर अंजान जिन्होंने ‘धुरंधर’ को बताया सत्यनाश? बॉलीवुड पर भी साधा निशाना

Sameer Anjaan Dhurandhar: बॉलीवुड में पुराने गानों को नए अंदाज में पेश करने का चलन काफी पुराना है। कई बार रीक्रिएट किए गए गाने नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब किसी पुराने गीत का इस्तेमाल उसके मूल भाव से बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है तो सवाल भी उठते हैं। अब मशहूर गीतकार समीर अंजान ने फिल्मों में संगीत के बदलते अंदाज और पुराने गानों के इस्तेमाल को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने फिल्ममेकर आदित्य धर की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी और अजय देवगन की आने वाली फिल्म 'चौहान' के टीजर को लेकर भी अपनी आपत्ति जाहिर की।