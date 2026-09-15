Hanuman Ansh Box Office Collection Day 39: हनुमान अंश ने मारी बाजी, मंडे टेस्ट में मिर्जापुर- हैवान को छोड़ा पीछे, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 39: बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी बड़े शोर-शराबे के बेहद धीमी शुरुआत करने वाली आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' अब भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट साबित हो रही है। फिल्म बड़े-बड़े सितारों की फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है और लगातार रिकॉर्ड बना रही है। वीकेंड पर भी फिल्म ने धुआंधार कलेक्शन कर हर किसी को हैरान कर दिया था और एक बार फिर छठे सोमवार को हनुमान अंश ने कमाल का कलेक्शन कर 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने से चंद कदम दूर रह गई है। इस फिल्म के क्रेज ने फिल्म हैवान और मिर्जापुर को भी पछाड़ दिया है। आइये जानते हैं क्या है तीनों फिल्मों का हाल...