Hanuman Ansh Box Office Collection Day 38: हनुमान अंश ने 38वें दिन मिर्जापुर- हैवान को चटाई धूल, संडे को कमाई में आया जबरदस्त उछाल

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 38: विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी आध्यात्मिक-ड्रामा फिल्म 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) बॉक्स ऑफिस पर सफलता की एक नई और अकल्पनीय कहानी लिख रही है। सिनेमाघरों में अपने छठे सप्ताह में चल रही इस फिल्म ने भारत में 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और सैफ अली खान- अक्षय कुमार की फिल्म हैवान के साथ ही 'मिर्जापुर द मूवी' को मात दे दी है। हनुमान अंश के संडे कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया है, आइये जानते हैं तीनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल...