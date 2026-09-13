“सैयारा” की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद राम गोपाल वर्मा और मोहित सूरी आए साथ, बोले- बना रहे हैं प्रेम भरी डिश

बता दें, 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 329.73 करोड़ का नेट कलेक्शन और दुनियाभर में 570.33 करोड़ का विशाल बिजनेस किया था। इस सफलता के बाद मोहित ने अहान पांडे, अनीत पड्डा और यशराज फिल्म्स के साथ एक 'गहन प्रेम कहानी' के लिए हाथ मिलाया है। जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है लेकिन खबर है कि इस फिल्म की शूटिंग इस साल शुरू होने वाली है और यह 2027 में रिलीज हो सकती है। मोहित सूरी की एक फिल्म सतरंगा को लेकर भी खबर है कि वह भी 2027 में रिलीज हो सकती है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि आरजीवी इसी फिल्म से जुड़े हैं या कोई नई स्क्रिप्ट तैयार हो रही है।