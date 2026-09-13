BRICS समिट में गूंजा किशोर कुमार का गाना! मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम ने गाया “ख्वाब हो तुम” गाना, लोगों ने किए कमेंट

Malaysian PM sings Kishore Kumar Song in BRICS Summit: नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (18th BRICS Summit) के दौरान एक अनोखा और दिल छू लेने वाला नजारा देखने को मिला। जब दुनिया के बड़े-बड़े नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान वहां बॉलीवुड के लीजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का गाना गूंज उठा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम (Anwar Ibrahim) ने "ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत..." गाकर वहां मौजूद सभी दिग्गजों और सोशल मीडिया पर दर्शकों का दिल जीत लिया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।