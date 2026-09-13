Hanuman Ansh Box Office Collection Day 37: शनिवार को आया ‘हनुमान अंश’ की कमाई में जबरदस्त उछाल, ‘हैवान’ दूसरी दिन ही गिरी औंधेमुंह

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 37: नीम करोली बाबा के आध्यात्मिक जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर ऐसा इतिहास रच रही है, जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। रिलीज के छठे शनिवार यानी 37वें दिन भी फिल्म की कमाई में 76.2% का रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज किया गया। फिल्म भारत में 200 करोड़ कमाने से चंद कदम दूर रह गई है। वहीं, दो दिन पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार- सैफ अली खान की फिल्म हैवान ने शनिवार को बेहद खराब प्रदर्शन किया है। आइये जानते हैं दोनों फिल्मों का हाल…