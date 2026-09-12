सलमान खान फिल्म्स पर फूटा गुस्सा अमाल मलिक का गुस्सा, क्रेडिट न मिलने पर बोले- तुम लोगों ने गड़बड़ की है

Amaal Malik On salman khan films: बॉलीवुड के फेमस म्यूजिशियन और सिंगर अमाल मलिक (Amaal Mallik) एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने सलमान खान फिल्म्स पर अपनी भड़ास निकाली है। साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म हीरो की 11वीं सालगिरह के मौके पर सलमान खान फिल्म्स (SKF) की तरफ से एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसे लेकर अमाल मलिक का आरोप है कि फिल्म के चार्टबस्टर गाने 'मैं हूं हीरो तेरा' के संगीतकार और गीतकार को क्रेडिट नहीं दिया गया है। इसी को लेकर अब अमाल मलिक ने प्रोडक्शन हाउस की टीम को जमकर लताड़ा और इसे उनकी "बेशर्मी" और "गुस्ताखी" करार दिया।