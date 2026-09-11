‘घर के मंदिर के लिए लिखा था गाना’, ‘हनुमान अंश’ के सिंगर श्रेयस धर्माधिकारी ने 200 करोड़ पार होने बाद किया खुलासा

Hanuman Ansh Singer Shreyas DharmadhikariRevelation: कम बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर रही है। 2 करोड़ रुपये से भी कम लागत में तैयार हुई यह फिल्म 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और अब दुनियाभर में रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी और कलाकारों के साथ-साथ इसके संगीत और बैकग्राउंड स्कोर ने भी दर्शकों पर गहरा असर डाला है। खास बात यह है कि फिल्म के गाने तैयार करने में जुड़े कलाकारों ने पैसों और संसाधनों की कमी के बावजूद अपने स्तर पर पूरी मेहनत की।