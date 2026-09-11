‘हनुमान अंश’ तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है; कैंची धाम से लेकर पावरफुल हस्तियों पर प्रभाव तक, नीम करोली बाबा के दिखेंगे कई चमत्कार

Hanuman Ansh 2 Virat Kohli-Anushka Sharma: साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' ने दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई है। नीम करौली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक सफर पर आधारित इस फिल्म को लेकर अब इसके अगले हिस्से की चर्चा तेज हो गई है। फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी इसमें दिखाई देंगे। फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह ने इस बारे में संकेत देते हुए बताया है कि स्टार कपल से बातचीत की गई है।