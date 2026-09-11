Haiwaan Twitter Reaction: अक्षय-सैफ की हैवान को किसी ने बताया- ब्लॉकबस्टर तो कोई हुआ क्लाइमेक्स देख हैरान, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Haiwaan Twitter Reaction In Hindi: अक्षय कुमार और सैफ अली खान के फैंस का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म 'हैवान' आज, 11 सितंबर (2026) को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सालों बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही अक्षय और सैफ की इस सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए थिएटर्स में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में पहले दिन पहले शो को देखकर आए लोगों ने भी रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। किसी को फिल्म बेहद पसंद आई है तो किसी ने इसे बेहद निराशाजनक कहा है।