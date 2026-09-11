‘मिर्जापुर’ फिल्म को शोभा डे ने बताया समय की बर्बादी, बोलीं- शायद ये फिल्म बननी ही नहीं चाहिए थी

Shobha De On Mirzapur The Movie Review: फेमस राइटर और कॉलमनिस्ट शोभा डे अपने बेबाक और तीखे विचारों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई अमेजन प्राइम वीडियो की पॉपुलर क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' पर शोभा डे का गुस्सा फूटा है। इस फिल्म को शोभा डे ने बेहद खराब रिव्यू दिया है। उन्होंने बताया कि 'मिर्जापुर' की ओरिजिनल वेब सीरीज उन्होंने कभी नहीं देखी थी, लेकिन चारों तरफ मचे हाइप को देखकर वह थिएटर्स में यह फिल्म देखने पहुंचीं, जहां उनका अनुभव बेहद निराशाजनक रहा।