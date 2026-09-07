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‘हनुमान अंश’ के मुरीद हुए वरुण धवन, अभिनेत्री नारायणी शास्त्री ने भी दिल खोलकर की तारीफ, रोते हुए बनाया वीडियो

Hanuman Ansh: फिल्म हनुमान अंश वरुण धवन ने अपनी मां के साथ देखी और जमकर तारीफ की। वहीं, अभिनेत्री नारायणी शास्त्री भी फिल्म के बारे में बताते-बताते रोने लगीं।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Sep 07, 2026

Varun Dhawan Praised actress Narayani Shastri cry after Hanuman Ansh

वरुण धवन और नारायणी शास्त्री ने की फिल्म हनुमान की तारीफ (Photo Source- Instagram/VarunDhawan/narayanishastri)

Varun Dhawan Praised Hanuman Ansh: बॉक्स ऑफिस पर हर रोज इतिहास रच रही फिल्म हनुमान अंश को रिलीज हुए 1 महीना हो चुका है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अब तक 122 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है, अब इस लिस्ट में बॉलीवुड सितारे भी आ गए हैं। वरुण धवन अपनी मां के साथ मूवी देखकर आए और पिक्चर के मुरीद हो गए। उन्होंने इसे देखने की लोगों से अपील की। वहीं, अभिनेत्री नारायणी शास्त्री भी फिल्म की प्रशंसा करते हुए रोने लगीं। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है।

वरुण धवन ने अपनी मां के साथ देखी हनुमान अंश

अभिनेता वरुण धवन ने रविवार को अपनी मां के साथ थिएटर्स में 'हनुमान अंश' देखी। इसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया और अपने अनुभव के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से फिल्म देखने की अपील की।

वरुण ने कहा, "कृपया सिनेमाघर जाकर 'हनुमान अंश' जरूर देखें। मैं अभी अपनी मां के साथ यह फिल्म देखकर आ रहा हूं और यह एक अद्भुत अनुभव था। अपने माता-पिता और दोस्तों को साथ ले जाएं। किसी ने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद अपनी मर्जी से यह बना रहा हूं। मेरा बचपन से ही भगवान हनुमान से विशेष जुड़ाव रहा है, लेकिन यह फिल्म कुछ और ही है। मैं इसे महज एक फिल्म नहीं कहूंगा, यह एक दिव्य अनुभव है।"

वरुण ने मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या के शानदार अभिनय और निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन की भी दिल खोलकर सराहना की।

अभिनेत्री नारायणी शास्त्री भी फिल्म देखकर हुईं भावुक

वहीं, टीवी और फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री नारायणी शास्त्री फिल्म देखने के बाद काफी भावुक नजर आईं। उन्होंने रोते हुए एक वीडियो मैसेज शेयर किया, जिसमें उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ नजर आ रहा है।

नारायणी ने कहा, "मैं नीम करोली बाबा की फॉलोअर नहीं हूं और न ही बहुत धार्मिक हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यह फिल्म देखने गई और मुझे बेहद खुशी है। आजकल की अश्लीलता और बेवजह की फिल्मों पर पैसे खर्च करने से बेहतर है कि हम ऐसी सच्ची और छोटी फिल्मों को सपोर्ट करें।”

नारायणी शास्त्री ने आगे लिखा, “बिना पब्लिसिटी के बनी इस फिल्म में जो मासूमियत और भक्ति है, वह देखने लायक है। प्लीज टीवी पर आने का इंतजार न करें, सिनेमाघरों में जाकर इस खूबसूरत अनुभव को महसूस करें। सच में बेहद खूबसूरती से इस फिल्म को बनाया गया है। ये फिल्म शानदार है। इसके सभी कलाकारों की एक्टिंग भी लाजवाब है। इस फिल्म के बारे में बोलते हुए ही मुझे रोना आ रहा है।"

1 महीने में हनुमान अंश ने कमाए 122 करोड़

'मिर्जापुर: द मूवी' जैसी बड़ी फिल्मों से कड़े मुकाबले के बावजूद, 'हनुमान अंश' ने कुल 122.13 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। दिग्गज अभिनेत्री तनुजा, कंगना रनौत, मधुर भंडारकर और आदित्य धर के बाद अब वरुण और नारायणी शास्त्री के समर्थन ने फिल्म की लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए हैं।

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Updated on:

07 Sept 2026 10:36 am

Published on:

07 Sept 2026 10:23 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हनुमान अंश’ के मुरीद हुए वरुण धवन, अभिनेत्री नारायणी शास्त्री ने भी दिल खोलकर की तारीफ, रोते हुए बनाया वीडियो

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