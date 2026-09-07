‘हनुमान अंश’ के मुरीद हुए वरुण धवन, अभिनेत्री नारायणी शास्त्री ने भी दिल खोलकर की तारीफ, रोते हुए बनाया वीडियो

अभिनेता वरुण धवन ने रविवार को अपनी मां के साथ थिएटर्स में 'हनुमान अंश' देखी। इसके बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया और अपने अनुभव के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने लोगों से फिल्म देखने की अपील की।



वरुण ने कहा, "कृपया सिनेमाघर जाकर 'हनुमान अंश' जरूर देखें। मैं अभी अपनी मां के साथ यह फिल्म देखकर आ रहा हूं और यह एक अद्भुत अनुभव था। अपने माता-पिता और दोस्तों को साथ ले जाएं। किसी ने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद अपनी मर्जी से यह बना रहा हूं। मेरा बचपन से ही भगवान हनुमान से विशेष जुड़ाव रहा है, लेकिन यह फिल्म कुछ और ही है। मैं इसे महज एक फिल्म नहीं कहूंगा, यह एक दिव्य अनुभव है।"



वरुण ने मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्या के शानदार अभिनय और निर्देशक डॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन की भी दिल खोलकर सराहना की।