6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘लोग दारु पीकर आए हुए हैं’, मिर्जापुर की स्क्रीनिंग से बीच में ही उठकर आई महिला, थिएटर मैनेजमेंट पर भी लगाया आरोप

Mirzapur The Movie: देशभर के सिनेमाघरों में मिर्जापुर द मूवी को लेकर जहां एक तरफ जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं कई जगहों पर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Sep 06, 2026

Mirzapur The Movie

मिर्जापुर द मूवी (फोटो सोर्स- Instagram/anaa_mika_20)

Mirzapur The Movie: ओटीटी की लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के चाहने वालों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म को लेकर दर्शक सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नोएडा के एक थिएटर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। एक महिला ने दावा किया है कि उसने अपनी दोस्त के साथ फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे सिनेमाघर का माहौल और वहां मौजूद कुछ दर्शकों का व्यवहार पसंद नहीं आया।

फिल्म नहीं, दर्शकों से हुई परेशानी

इंस्टाग्राम पर अनामिका नाम की यूजर ने 5 सितंबर को एक वीडियो शेयर किया। बताया गया कि वो नोएडा स्थित वेव सिनेमाज में अपनी एक महिला मित्र के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' देखने पहुंची थीं। हालांकि इंटरवल से पहले ही दोनों को स्क्रीनिंग छोड़कर बाहर निकलना पड़ा।

महिला के मुताबिक परेशानी फिल्म से नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि थिएटर में कुछ लोग शराब के नशे में पहुंचे थे और उनके व्यवहार की वजह से फिल्म देखने का अनुभव खराब हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया वीडियो में कहा कि फिल्म उन्हें पसंद आ रही थी और उन्हें कहानी में मजा भी आ रहा था, लेकिन दर्शकों के कथित व्यवहार ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया।

थिएटर मैनेजमेंट पर भी नाराजगी

अनामिका ने अपने वीडियो में थिएटर प्रबंधन को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उनके अनुसार, जब उन्होंने वहां मौजूद लोगों को लेकर शिकायत की तो मैनेजमेंट की ओर से उन्हें दूसरी स्क्रीन में जाने का विकल्प बताया गया। महिला का दावा है कि उन्होंने प्रबंधन से ऐसे दर्शकों को हटाने की मांग की, जिन्हें वह नशे में बता रही थीं। उनके मुताबिक, इसके बजाय उन्हें पुलिस के इमरजेंसी नंबर 100 पर फोन करने की सलाह दी गई। इस बात पर उन्होंने सवाल उठाया कि थिएटर के अंदर की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।

हालांकि, वीडियो में लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। थिएटर प्रबंधन की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अनामिका का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच थिएटर में दर्शकों के व्यवहार और सिनेमाघरों की व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई। खास बात यह है कि महिला ने खुद स्पष्ट किया कि उनका अनुभव फिल्म की गुणवत्ता से जुड़ा नहीं था। उनके मुताबिक फिल्म मनोरंजक लगी, लेकिन कथित तौर पर खराब दर्शक व्यवहार के कारण वह पूरी फिल्म नहीं देख सकीं।

कैसी है मिर्जापुर द मूवी?

फिल्म की कहानी मिर्जापुर फ्रेंचाइजी के लोकप्रिय किरदारों और दुनिया को बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाती है। फिल्म को लेकर फैंस की प्रतिक्रियाएं काफी चर्चा में हैं। फिल्म देखने जा रहे दर्शकों के लिए एक और खास बात पोस्ट-क्रेडिट सीन है। इसलिए क्रेडिट शुरू होते ही सिनेमाघर छोड़ने के बजाय अंत तक रुकना दिलचस्प हो सकता है।

फिलहाल नोएडा थिएटर का यह मामला फिल्म से ज्यादा सिनेमाघर के अनुभव को लेकर चर्चा में है। महिला का वीडियो वायरल होने के बाद ये सवाल जरूर उठ रहा है कि फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों के लिए थिएटर में सुरक्षित और बेहतर माहौल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Sept 2026 04:09 pm

Published on:

06 Sept 2026 03:45 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘लोग दारु पीकर आए हुए हैं’, मिर्जापुर की स्क्रीनिंग से बीच में ही उठकर आई महिला, थिएटर मैनेजमेंट पर भी लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘हनुमान अंश’ और ‘मिर्जापुर द मूवी’ पर अनुभव सिन्हा का बड़ा बयान, बोले- बॉक्स ऑफिस हमसे कोई कहानी कह रहा है

Hanuman Ansh-Mirzapur The Movie
बॉलीवुड

अजनार नदी साफ करने वाले 21 साल के ‘बिट्टू तबाही’ पर सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने दिया बयान, बोलीं- पद्म पुरस्कार मिले

Singer chinmayi sripada praised bittu tabahi cleans Polluted Ajnar River
बॉलीवुड

भारत छोड़ विदेश में पढ़ाई पूरी करने गए फराह खान के तीनों बच्चे, भावुक होकर बोलीं- मेरे दिल के तीन टुकड़ों जी लो अपनी जिंदगी

Farah Khan Emotional
बॉलीवुड

ट्विंकल खन्ना ने कबाब- कोरमा से की थी मुगल इतिहास की तुलना! इंटरनेट पर छिड़ी बहस, लोगों ने याद दिलाई पति की ‘केसरी’ फिल्म

Twinkle Khanna Compare Mughal History With Kebabs Kormas netizens angry
बॉलीवुड

मिर्जापुर देखते हुए थिएटर में ही आपस में भिड़े अली फजल और दिव्येंदु के फैंस, मचा भारी हंगांमा

Mirzapur: The Movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.