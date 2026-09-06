‘लोग दारु पीकर आए हुए हैं’, मिर्जापुर की स्क्रीनिंग से बीच में ही उठकर आई महिला, थिएटर मैनेजमेंट पर भी लगाया आरोप

मिर्जापुर द मूवी (फोटो सोर्स- Instagram/anaa_mika_20)
Mirzapur The Movie: ओटीटी की लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के चाहने वालों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म को लेकर दर्शक सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच नोएडा के एक थिएटर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। एक महिला ने दावा किया है कि उसने अपनी दोस्त के साथ फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे सिनेमाघर का माहौल और वहां मौजूद कुछ दर्शकों का व्यवहार पसंद नहीं आया।
इंस्टाग्राम पर अनामिका नाम की यूजर ने 5 सितंबर को एक वीडियो शेयर किया। बताया गया कि वो नोएडा स्थित वेव सिनेमाज में अपनी एक महिला मित्र के साथ 'मिर्जापुर द मूवी' देखने पहुंची थीं। हालांकि इंटरवल से पहले ही दोनों को स्क्रीनिंग छोड़कर बाहर निकलना पड़ा।
महिला के मुताबिक परेशानी फिल्म से नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि थिएटर में कुछ लोग शराब के नशे में पहुंचे थे और उनके व्यवहार की वजह से फिल्म देखने का अनुभव खराब हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया वीडियो में कहा कि फिल्म उन्हें पसंद आ रही थी और उन्हें कहानी में मजा भी आ रहा था, लेकिन दर्शकों के कथित व्यवहार ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया।
अनामिका ने अपने वीडियो में थिएटर प्रबंधन को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उनके अनुसार, जब उन्होंने वहां मौजूद लोगों को लेकर शिकायत की तो मैनेजमेंट की ओर से उन्हें दूसरी स्क्रीन में जाने का विकल्प बताया गया। महिला का दावा है कि उन्होंने प्रबंधन से ऐसे दर्शकों को हटाने की मांग की, जिन्हें वह नशे में बता रही थीं। उनके मुताबिक, इसके बजाय उन्हें पुलिस के इमरजेंसी नंबर 100 पर फोन करने की सलाह दी गई। इस बात पर उन्होंने सवाल उठाया कि थिएटर के अंदर की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।
हालांकि, वीडियो में लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। थिएटर प्रबंधन की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।
अनामिका का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच थिएटर में दर्शकों के व्यवहार और सिनेमाघरों की व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई। खास बात यह है कि महिला ने खुद स्पष्ट किया कि उनका अनुभव फिल्म की गुणवत्ता से जुड़ा नहीं था। उनके मुताबिक फिल्म मनोरंजक लगी, लेकिन कथित तौर पर खराब दर्शक व्यवहार के कारण वह पूरी फिल्म नहीं देख सकीं।
फिल्म की कहानी मिर्जापुर फ्रेंचाइजी के लोकप्रिय किरदारों और दुनिया को बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाती है। फिल्म को लेकर फैंस की प्रतिक्रियाएं काफी चर्चा में हैं। फिल्म देखने जा रहे दर्शकों के लिए एक और खास बात पोस्ट-क्रेडिट सीन है। इसलिए क्रेडिट शुरू होते ही सिनेमाघर छोड़ने के बजाय अंत तक रुकना दिलचस्प हो सकता है।
फिलहाल नोएडा थिएटर का यह मामला फिल्म से ज्यादा सिनेमाघर के अनुभव को लेकर चर्चा में है। महिला का वीडियो वायरल होने के बाद ये सवाल जरूर उठ रहा है कि फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों के लिए थिएटर में सुरक्षित और बेहतर माहौल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।
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