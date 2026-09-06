अजनार नदी साफ करने वाले 21 साल के ‘बिट्टू तबाही’ पर सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने दिया बयान, बोलीं- पद्म पुरस्कार मिले

बिट्टू के वीडियो के बाद, चिन्मयी ने 'सेवेंद्र' नाम के एक दूसरे लड़के का भी जिक्र किया, जो जल निकायों की सफाई में जुटा है। सिंगर ने कहा कि Gen-Z पीढ़ी द्वारा शुरू किए गए इस सकारात्मक बदलाव के लिए इन दोनों युवाओं को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म पुरस्कार' से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन… उम्मीद के मुताबिक कहानी में एक मोड़ आएगा- नेता अब लोगों को सफाई करने से रोकेंगे और जो लोग सच में देश से प्यार करते हैं यानी सच्चे देशभक्त- उन्हें जेल में डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने नदियां साफ कीं और नेताओं की छवि खराब की।”