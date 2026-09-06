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भारत छोड़ विदेश में पढ़ाई पूरी करने गए फराह खान के तीनों बच्चे, भावुक होकर बोलीं- मेरे दिल के तीन टुकड़ों जी लो अपनी जिंदगी

Farah Khan Emotional: कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान इस वक्त अपने तीनों बच्चों के विदेश चले जाने से बेहद दुखी हैं। वो हाल ही में इसे लेकर काफी इमोशनल हो गईं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 06, 2026

Farah Khan Emotional

फराह खान (फोटो सोर्स- Instagram/farahkhankunder)

Farah Khan Emotional: फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपनी जिंदगी के एक बेहद भावुक दौर से गुजर रही हैं। फराह खान के तीनों बच्चे अब पढ़ाई के लिए घर से दूर विदेश चले गए हैं। एक मां के लिए बच्चों को अपने से दूर भेजना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा फराह की सोशल मीडिया पोस्ट से लगाया जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए दिल की बात कही, जिसे पढ़कर उनके फैंस भी भावुक हो गए।

तीनों बच्चों के घर से दूर जाने पर भावुक हुईं फराह

फराह खान ने रविवार, 6 सितंबर को इंस्टाग्राम पर कुछ पारिवारिक तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में उनके तीनों बच्चे दिवा, अन्या और जार नजर आ रहे हैं। बच्चों के विदेश जाकर पढ़ाई शुरू करने के मौके पर फराह ने लिखा कि एक बच्चे को कॉलेज के लिए घर से विदा करना ही किसी मां-बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उनके लिए यह अनुभव तीन गुना मुश्किल है, क्योंकि उनके तीनों बच्चे एक साथ अलग-अलग शहरों और कैंपस में पढ़ाई करने जा रहे हैं।

फराह ने अपने बच्चों के लिए भावुक संदेश भी लिखा। उन्होंने उन्हें जिंदगी को खुलकर जीने और अपने नए सफर का आनंद लेने की सलाह दी। साथ ही मां ने बच्चों को यह भरोसा भी दिलाया कि दुनिया में वे चाहे कहीं भी चले जाएं, उनके लिए माता-पिता का घर हमेशा उनका अपना रहेगा।

पति शिरीष कुंदर पर भी किया मजेदार कमेंट

भावुक माहौल के बीच फराह खान ने अपने खास अंदाज में पति शिरीष कुंदर की टांग खींचना भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि बच्चों को घर से विदा करने की तैयारियों में शिरीष ने काफी मदद की, लेकिन परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाने की जिम्मेदारी से वह बच निकले।

फराह की इस मजेदार बात ने भावुक पोस्ट में हल्की मुस्कान भी जोड़ दी। उनकी पोस्ट पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों ने प्यार और समर्थन जताया। महीप कपूर, मलाइका अरोड़ा, सबा पटौदी, बॉस्को मार्टिस और मनीष पॉल ने कमेंट में दिल वाले इमोजी शेयर किए। सुनीता कपूर ने भी फराह को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं, जबकि अनाइता श्रॉफ अदजानिया ने उन्हें गले लगाने वाला संदेश दिया।

2004 में हुई थी फराह और शिरीष की शादी

फराह खान और फिल्ममेकर शिरीष कुंदर ने साल 2004 में शादी की थी। दोनों तीन बच्चों के माता-पिता हैं। उनकी बेटियों के नाम दिवा और अन्या हैं, जबकि बेटे का नाम जार है। तीनों बच्चे लंबे समय से मीडिया की चकाचौंध से काफी दूर रहे हैं।

हाल ही में तीनों ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। अब जिंदगी के अगले पड़ाव में वे उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग जगहों पर चले गए हैं।

बचपन से ही क्रिएटिव रहे हैं फराह के बच्चे

फराह के बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ कम उम्र से ही रचनात्मक गतिविधियों में दिलचस्पी लेते रहे हैं। साल 2020 के लॉकडाउन के दौरान दिवा और अन्या ने ऑनलाइन पार्टी प्लानिंग का काम भी शुरू किया था, जिसके जरिए वर्चुअल जन्मदिन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे।

अन्या को जानवरों से भी खास लगाव है। उन्होंने अपनी कलाकृतियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान प्रभावित जानवरों के लिए मदद जुटाने की कोशिश की थी।

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Updated on:

06 Sept 2026 01:40 pm

Published on:

06 Sept 2026 01:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / भारत छोड़ विदेश में पढ़ाई पूरी करने गए फराह खान के तीनों बच्चे, भावुक होकर बोलीं- मेरे दिल के तीन टुकड़ों जी लो अपनी जिंदगी

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