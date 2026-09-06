भारत छोड़ विदेश में पढ़ाई पूरी करने गए फराह खान के तीनों बच्चे, भावुक होकर बोलीं- मेरे दिल के तीन टुकड़ों जी लो अपनी जिंदगी

फराह खान ने रविवार, 6 सितंबर को इंस्टाग्राम पर कुछ पारिवारिक तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में उनके तीनों बच्चे दिवा, अन्या और जार नजर आ रहे हैं। बच्चों के विदेश जाकर पढ़ाई शुरू करने के मौके पर फराह ने लिखा कि एक बच्चे को कॉलेज के लिए घर से विदा करना ही किसी मां-बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उनके लिए यह अनुभव तीन गुना मुश्किल है, क्योंकि उनके तीनों बच्चे एक साथ अलग-अलग शहरों और कैंपस में पढ़ाई करने जा रहे हैं।