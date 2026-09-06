82 की अभिनेत्री तनुजा ने देखी हनुमान अंश, तारीफों के बांधे पुल, बोलीं- दिल को छू गई

Veteran Actress Tanuja Praised Hanuman Ansh Film: बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए परचम लहरा रही फिल्म हनुमान अंश 100 करोड़ के क्लब में पहुंचने वाली है। 2 करोड़ के छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना खुद मेकर्स ने भी नहीं की थी। जहां सोशल मीडिया पर लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं वहीं, अब बॉलीवुड की दिग्गज और वरिष्ठ अभिनेत्री तनुजा हनुमान अंश देखने पहुंची। 82 साल की एक्ट्रेस के साथ इस दौरान उनकी छोटी बेटी और अभिनेत्री तनिशा भी नजर आईं। तनुजा ने कहा कि ये फिल्म उनके दिल को छू गई। वहीं, तनिशा मुखर्जी ने भी कई बातें बताई।