बादशाह संग तलाक के 5 दिन बाद ईशा रिखी ने तोड़ी चुप्पी, शादी टूटने पर बोलीं- मुझे धोखा महसूस हुआ

ईशा ने आगे कहा, "मैं लोगों पर भावनात्मक रूप से बहुत अधिक निर्भर थी। जब मैं किसी पर भरोसा करती हूं, तो पूरी तरह करती हूं। लेकिन इस अकेलेपन ने मुझे सिखाया है कि आपको अपनी भावनाओं के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोग बातें बनाते हैं और जब मुझे पता चला कि पीठ पीछे भी मेरी बातें हो रही हैं, तो मेरा भरोसा पूरी तरह टूट गया। फिलहाल मैं खुद को संभालने और ठीक हीलिंग करने की कोशिश कर रही हूं।"