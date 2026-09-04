मेनोपॉज पर 42 की श्रेया घोषाल ने दिया बयान, सिंगर बोलीं- ये नेचर का हिस्सा है, होना ही है

Shreya Ghoshal On Menopause: अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर बात कर रही हैं। हाल ही में 'हॉटरफ्लाई' के साथ बातचीत में उन्होंने मां बनने के बाद हुए बदलावों, करियर और परिवार के साथ संतुलन से लेकर मेनोपॉज तक पर अपनी राय रखी। 42 साल की श्रेया ने कहा कि वो मेनोपॉज को लेकर चिंतित जरूर हैं, लेकिन इसे लेकर किसी तरह का डर नहीं है, क्योंकि यह महिला शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है।