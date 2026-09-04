‘बेटे की उम्र के लड़के के साथ डांस कर रहीं’, गोविंदा संग विवाद के बीच सुनीता आहूजा के वायरल वीडियो पर उठे सवाल

Sunita Ahuja-Govinda Controversy: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा पिछले कई दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनपर अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया था। इसके बाद गोविंदा ने भी आगे आकर पत्नी सुनीता को खूब खरी-खोटी सुनाई थी। दोनों के बीच बढ़ते विवाद के बाद सुनीता ने गोविंदा के साथ अपनी तलाक की अर्जी भी वापस ले ली थी। अब सुनीता के एक नए वीडियो ने एक बार फिर दोनों के विवाद को तूल दे दी है। दरअसल हाल ही में सुनीता ने अपने घर पर लॉकअप के सभी कंटेस्टेंट्स के लिए पार्टी रखी थी। इस पार्टी में कई कंटेस्टेंट्स का रियूनियन देखने को मिला। अब इसी पार्टी से कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद बवाल मच गया है।