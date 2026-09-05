सुनीता आहूजा संग विवाद के बीच गोविंदा का बड़ा बयान, बोले- बहुत सी बातें लिखी गईं, माई से प्रार्थना है कि सब साफ हो

Govinda statement Amid Sunita Ahuja Cheating Claims: बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर गोविंदा पिछले कुछ समय से फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी और पत्नी सुनीता आहूजा के साथ चल रहे पारिवारिक तनाव को लेकर चर्चा में हैं। सुनीता द्वारा सार्वजनिक मंचों पर लगाए गए आरोपों और जारी बयानबाजी के बीच आखिरकार गोविंदा ने एक कार्यक्रम के दौरान बयान दे डाला। गोविंदा ने न सिर्फ विवादों पर अपनी बात रखी, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने और अपनी आने वाली फिल्मों से वापसी करने का संकेत भी दिया।