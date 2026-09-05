ईशा रिखी ने तलाक के बाद बताया क्यों छुपाकर रखी थी बादशाह संग शादी की खबर? बोलीं- मैं तमाशा नहीं बनना चाहती थी

ईशा ने आगे शादी की बात छुपाने को लेकर कहा, “शुरू में मैंने चुप रहने और शादी को गुप्त रखने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाना चाहती थीं। यह बहुत मुश्किल था। मैं सोचती थी, 'मैंने क्या गलत किया?' बात बस इतनी थी कि मैं किसी की रक्षा कर रही थी क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और साथ ही साथ मैं अपने रिश्ते की भी रक्षा कर रही थी। हम साथ हो या नहीं लोगों के बीच तमाशा नहीं बनाना चाहिए।” वहीं अब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर सभी फोटोज भी अकाउंट से डिलीट कर दी है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।