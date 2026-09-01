बादशाह ने अभिनेत्री ईशा रिखी संग तलाक किया कंफर्म , 5 महीने में टूटी दूसरी शादी

Badshah and Isha Rikhi confirm divorce: रैपर बादशाह और पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी ने पुष्टि कर दी है कि दोनों अलग हो रहे हैं, जिससे उनके रिश्ते को लेकर हफ्तों से चली आ रही अटकलों पर विराम लग गया है। कपल ने सोमवार रात को अपने-अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर तलाक का अनाउंसमेंट किया। साथ ही दोनों ने बताया कि इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला आपसी सहमति से लिया गया है और अपने फैंस व मीडिया से निजता का सम्मान करने का अनुरोध किया है।