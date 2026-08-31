‘मैं फिर से चल पाऊंगा भी या नहीं?’, आशिकी फेम राहुल रॉय ने बयां किया दर्द, ब्रेन स्ट्रोक के मुश्किल दौर को किया याद

Rahul Roy On Brain Stroke: 'आशिकी' से रातोंरात स्टार बने अभिनेता राहुल रॉय की जिंदगी में साल 2020 एक ऐसा मोड़ लेकर आया, जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। करियर में सफलता, शोहरत और फिर बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने वाले राहुल रॉय को नवंबर 2020 में ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। उस वक्त वह कारगिल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। हाल ही में अभिनेता ने फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए उस मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि एक समय उन्हें खुद नहीं पता था कि वो दोबारा ठीक से चल या बोल पाएंगे या नहीं।