‘मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा’, राजकुमार राव को पहली नजर में हुआ प्यार, पत्रलेखा ने कहा, ‘अजीब’

पत्रलेखा के उनकी पत्नी बनने से बहुत पहले, उनकी राय राजकुमार के बारे में बहुत अलग थी। 'लव सेक्स और धोखा' में राजकुमार को देखने के बाद, पत्रलेखा ने माना कि उन्हें वह "बहुत अजीब" (Creepy) लगे थे और वो उनसे मिलने में भी हिचकिचा रही थीं। वहीं, दूसरी ओर, राजकुमार ने उन्हें एक विज्ञापन में देखा था और सोचा था, "मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं।" यह अंतर राजकुमार राव के करियर को भी बखूबी बयां करता है; दर्शकों को शायद ही कभी पता होता है कि उनका कौन सा रूप उन्हें आगे देखने को मिलेगा।