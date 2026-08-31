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‘मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा’, राजकुमार राव को पहली नजर में हुआ प्यार, पत्रलेखा ने कहा, ‘अजीब’

Rajkummar Rao Love Story: राजकुमार राव के 42वें जन्मदिन पर जानिए पत्रलेखा का उन्हें शुरू में अजीब समझने से लेकर 'शाहिद', 'न्यूटन' और 'स्त्री' जैसी फिल्मों में खुद को पूरी तरह बदलने तक, राजकुमार राव का सफर बिल्कुल अलग और अनोखा रहा है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 31, 2026

Rajkummar Rao Birthday

राजकुमार राव और पत्नी पत्रलेखा की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram-rajkummar_rao)

Rajkummar Rao Birthday: राजकुमार राव का सफर हमेशा से ही स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर, थोड़ा अलग रहा है। आज को राज कुमार राव अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। इतने सालों में, उन्होंने अजीब और मुश्किल किरदारों को निभाने से लेकर हिंदी सिनेमा के सबसे भरोसेमंद लीडिंग एक्टर्स में से एक बनने तक का सफर तय किया है। और इसी सफर के दौरान बॉलीवुड की सबसे अनोखी लव स्टोरी भी सामने आई।

पत्रलेखा के उनकी पत्नी बनने से बहुत पहले, उनकी राय राजकुमार के बारे में बहुत अलग थी। 'लव सेक्स और धोखा' में राजकुमार को देखने के बाद, पत्रलेखा ने माना कि उन्हें वह "बहुत अजीब" (Creepy) लगे थे और वो उनसे मिलने में भी हिचकिचा रही थीं। वहीं, दूसरी ओर, राजकुमार ने उन्हें एक विज्ञापन में देखा था और सोचा था, "मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं।" यह अंतर राजकुमार राव के करियर को भी बखूबी बयां करता है; दर्शकों को शायद ही कभी पता होता है कि उनका कौन सा रूप उन्हें आगे देखने को मिलेगा।

पत्रलेखा को शुरू में राजकुमार राव 'अजीब' क्यों लगे?

एक बार पत्रलेखा ने याद करते हुए बताया कि एक म्यूजिक वीडियो के लिए साथ काम करने का ऑफर आने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने राजकुमार को 'लव सेक्स और धोखा' में एक्टिंग करते देखा था। उन्हें लगा कि असल जिंदगी में भी यह एक्टर वैसा ही डरावना होगा, क्योंकि उनके किरदार ने उन पर गहरा असर डाला था। वह इतनी घबराई हुई थीं कि पुणे में शूट के लिए अपनी बहन को भी साथ ले गईं।

लेकिन शूट के दौरान सब कुछ बदल गया। पत्रलेखा ने बाद में बताया कि राजकुमार को एक्टिंग से कितना प्यार था और वह इसे कितनी गंभीरता से लेते थे। उन्होंने बताया कि इसी जुनून ने धीरे-धीरे उन्हें राजकुमार की ओर खींचा। इस कपल ने 2010 में मिलने के बाद एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया, 'सिटीलाइट्स' में साथ काम किया और 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में शादी कर ली।

'लव सेक्स और धोखा' से 'शाहिद' तक: राजकुमार राव का शुरुआती सफर

राजकुमार राव का प्रोफेशनल सफर भी बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की तरह किसी पारंपरिक लॉन्च के बिना शुरू हुआ। FTII से ग्रेजुएट होने के बाद, उन्होंने 2010 में दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'लव सेक्स और धोखा' से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कुछ छोटे-छोटे किरदार निभाए, लेकिन 'काई पो चे!', 'शाहिद' और 'क्वीन' जैसी फिल्मों ने उनको अलग पहचान दी।

'ट्रैप्ड', 'न्यूटन', 'ओमेर्टा' और 'स्त्री': जैसे किरदारों ने डाली जान

राज कुमार राव का हर किरदार के हिसाब से खुद को बदलने का हुनर ही उनको दूसरे एक्टर्स से अलग बनाता है। वो अपने किरदार के अनुसार अपनी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग का तरीका बदल लेते हैं।

जैसे 'ट्रैप्ड' में उन्होंने ज्यादातर फिल्म अकेले अपने दम पर संभाली। 'न्यूटन' में उन्होंने एक ईमानदार और आदर्शवादी सरकारी कर्मचारी का किरदार निभाया। वहीं 'ओमेर्टा' में उनका किरदार बेहद गंभीर और डार्क था। इसके उलट 'स्त्री' में उन्होंने कॉमेडी के साथ भावनाओं और छोटे शहर के एक आम लड़के के अंदाज को बखूबी पर्दे पर उतारा।

कैसे 'स्त्री' ने राजकुमार राव को दी अलग पहचान

अगर 'शाहिद' और 'न्यूटन' जैसी फिल्मों ने उनकी गंभीर एक्टिंग को पहचान दिलाई, तो 'स्त्री' ने राजकुमार को एक बहुत बड़ी कमर्शियल पहचान दिलाई। विक्की के किरदार में, उन्होंने साबित कर दिया कि जो एक्टर अपनी दमदार और गंभीर भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, वह बड़े पैमाने पर पसंद की जाने वाली हॉरर-कॉमेडी फिल्म भी कर सकता है।

राजकुमार राव अब सौरव गांगुली का किरदार निभाएंगे

उनका अगला बड़ा बदलाव शायद उनके अब तक के सबसे चर्चित बदलावों में से एक हो सकता है। राजकुमार राव जल्द ही एक आने वाली बायोपिक में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का किरदार निभाने वाले हैं।

जल्द ही राजकुमार राव उज्जवल निकम की बायोपिक 'प्रहार' में नजर आने वाले है। हाली ही में एक पोस्ट कर एक्टर ने बताया कि उनकी प्रहार की शूटिंग ख़तम हुई है और वो अब अपनी अगली बायोपिक 'दादा' की शूटिंग के लिए तैयार हैं।

बता दें कि ये बायोपिक सौरव गांगुली की जर्नी पर आधारित है।एक ऐसे एक्टर के लिए जिसका करियर अलग-अलग किरदारों की बारीकियों को समझने और उन्हें निभाने पर बना हो, भारतीय क्रिकेट के सबसे मशहूर चेहरों में से एक का किरदार निभाना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। 'शाहिद' से लेकर 'स्त्री' और अब सौरव गांगुली तक, राजकुमार का करियर कभी भी एक ही तरह की स्क्रीन इमेज बनाए रखने तक सीमित नहीं रहा।

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Updated on:

31 Aug 2026 09:05 am

Published on:

31 Aug 2026 09:02 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा’, राजकुमार राव को पहली नजर में हुआ प्यार, पत्रलेखा ने कहा, ‘अजीब’

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