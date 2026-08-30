‘मुस्लिम किरदार में थे सनी इसलिए नहीं चली बटवारा 1947’, शबाना आजमी की बात पर राजकुमार संतोषी का पलटवार

हालांकि राजकुमार संतोषी ने बातचीत में एक दूसरी महत्वपूर्ण बात भी कही। उन्होंने माना कि समय के साथ समाज में सहनशीलता और समावेशिता पहले की तुलना में कम हुई है। उनके मुताबिक किसी फिल्म को सिर्फ उसके विषय या किरदार की पहचान से देखने के बजाय यह समझना चाहिए कि फिल्मकार और लेखक क्या कहना चाहते हैं।