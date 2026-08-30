यश की ‘टॉक्सिक’ के बॉक्स ऑफिस फ्लॉप होने पर राम गोपाल वर्मा ने कसा तंज? बोले- कोई छिपा हुआ मतलब नहीं है

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी और ट्रीटमेंट को लेकर दर्शकों की राय एक जैसी नहीं है। जहां कुछ दर्शकों को फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट और यश का अंदाज पसंद आया, वहीं कुछ लोगों ने इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले को लेकर सवाल उठाए हैं। इसी बीच फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कथित गिरावट को लेकर भी चर्चा तेज है।