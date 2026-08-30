Hanuman Ansh: बॉक्स ऑफिस पर ‘हनुमान अंश’ का जलवा बरकरार, जानें कहां तक पहुंची नीम करोली बाबा की बायोपिक की कमाई

Hanuman Ansh Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर कई बार बड़ी स्टारकास्ट और भारी प्रमोशन वाली फिल्मों से ज्यादा हैरान करने वाली कहानी छोटे बजट की फिल्में लिख देती हैं। ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों चर्चा में है। 'हनुमान अंश' ने सिनेमाघरों में बेहद धीमी शुरुआत की, लेकिन दर्शकों की तारीफ और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा ने इसकी कमाई की रफ्तार अचानक बदल दी। रिलीज के 23वें दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका नेट कलेक्शन 27 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया।