Hanuman Ansh: बॉक्स ऑफिस पर ‘हनुमान अंश’ का जलवा बरकरार, जानें कहां तक पहुंची नीम करोली बाबा की बायोपिक की कमाई

फिल्म हनुमान अंश का फोटो (फोटो सोर्स- IMDb)
Hanuman Ansh Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर कई बार बड़ी स्टारकास्ट और भारी प्रमोशन वाली फिल्मों से ज्यादा हैरान करने वाली कहानी छोटे बजट की फिल्में लिख देती हैं। ऐसी ही एक फिल्म इन दिनों चर्चा में है। 'हनुमान अंश' ने सिनेमाघरों में बेहद धीमी शुरुआत की, लेकिन दर्शकों की तारीफ और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा ने इसकी कमाई की रफ्तार अचानक बदल दी। रिलीज के 23वें दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसका नेट कलेक्शन 27 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया।
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी 'हनुमान अंश' 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर रिलीज से पहले कोई खास माहौल नहीं था। इसका असर पहले दिन की कमाई पर भी दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर सिर्फ 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
पहले सप्ताह में भी फिल्म की रफ्तार काफी धीमी रही और सात दिनों में इसकी कमाई करीब 1.08 करोड़ रुपये रही। दूसरे सप्ताह में तो फिल्म का प्रदर्शन और कमजोर हो गया। 14 दिन पूरे होने तक फिल्म की कुल कमाई करीब 1.48 करोड़ रुपये ही पहुंच पाई थी। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले दिनों में यही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल करेगी।
फिल्म की कहानी में असली मोड़ रिलीज के तीसरे सप्ताह में आया। 17वें दिन फिल्म ने अचानक 2.20 करोड़ रुपये की कमाई कर सभी को चौंका दिया। इसके बाद दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी।
18वें दिन फिल्म ने 1.25 करोड़, 19वें दिन 2.35 करोड़ और 20वें दिन करीब 1.50 करोड़ रुपये कमाए। 21वें दिन भी फिल्म ने 2.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके बाद कमाई में जो उछाल आया, उसने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया।
रिलीज के 22वें दिन 'हनुमान अंश' ने करीब 6.25 करोड़ रुपये कमाए। लेकिन अगले दिन यानी 23वें दिन फिल्म ने इससे भी बड़ा कारनामा कर दिया। फिल्म का एक दिन का कलेक्शन बढ़कर 9.25 करोड़ रुपये पहुंच गया। इस तरह फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 27.38 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि घरेलू ग्रॉस कमाई करीब 32.33 करोड़ रुपये बताई जा रही है। फिल्म की यह यात्रा इसलिए खास है क्योंकि शुरुआत बेहद मामूली थी, लेकिन दर्शकों की पसंद ने धीरे-धीरे इसे मजबूत कर दिया।
'हनुमान अंश' की कहानी नीम करोली बाबा से जुड़ी है, जिन्हें भक्त महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। फिल्म एक ऐसे दुखी बच्चे की कहानी के जरिए आध्यात्मिक यात्रा को सामने लाती है, जो अपनी मां को खोने के बाद ईश्वर की तलाश करता है। इस तलाश में उसे सेवा, प्रेम और मानवता के महत्व का एहसास होता है।
फिल्म की कमाई में आया यह बदलाव बताता है कि आज भी मजबूत वर्ड ऑफ माउथ किसी फिल्म की किस्मत बदल सकता है। बिना बड़े प्रचार और शुरुआती बॉक्स ऑफिस शोर के 'हनुमान अंश' ने धीरे-धीरे दर्शकों का ध्यान खींचा और अब यह साल की चर्चित स्लीपर हिट्स में शामिल होती नजर आ रही है।
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