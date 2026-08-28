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बेडरूम, जवानी और चमगादड़ जैसे कमेंट्स के बाद, अब कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को कहा ‘बड़ा भाई’, भुलाए सारे गिले-शिकवे

Baba Ramdev Kangana Ranaut Raksha Bandhan: रक्षाबंधन के मौके पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के साथ अपने मतभेदों को भुला दिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि त्योहार माफी मांगने और देने के लिए होते हैं और उन्होंने रामदेव की इस बात से सहमति जताई कि "विवाद" के बजाय "संवाद" होना चाहिए।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 28, 2026

Kangana Ranaut Baba Ramdev Feud

कंगना रनौत और बाबा रामदेव की फोटोज। (Photo Source- ANI)

Kangana Ranaut Baba Ramdev Feud: एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रक्षाबंधन के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ अपने पुराने मतभेदों को भुला दिया है। एक्ट्रेस ने रामदेव के त्योहार से जुड़े इस जेस्चर को स्वीकार किया और गर्मजोशी से जवाब दिया। रामदेव ने उन्हें मिठाई और तोहफा भेजने की बात कही थी, जिससे उनके बीच पहले हुए विवाद, जो उनके चरित्र पर रामदेव की टिप्पणी को लेकर था के बाद सुलह का संकेत मिला।

कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के साथ विवाद खत्म किया

कंगना रनौत ने रामदेव के जेस्चर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और सुलह के उनके संदेश को माना। अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, "त्योहार का दिन सब भूल-चूक माफ़ करने के लिए होता है; मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विवाद नहीं, संवाद होना चाहिए।"

उन्होंने रामदेव के जेस्चर और स्नेह को स्वीकार करते हुए आगे कहा, "आज रक्षाबंधन के दिन मैं उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्यार, दोनों स्वीकार करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको लंबी आयु दे।"

बाबा रामदेव ने क्या कहा?

रक्षाबंधन पर, बाबा रामदेव ने कंगना को तोहफा और मिठाई भेजने की बात कही और उनके बीच किसी भी तरह की कड़वाहट को खत्म करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि देश में नफरत या दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और मतभेदों को बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए।

रामदेव ने कहा कि देश में किसी भी कारण से नफरत या एक-दूसरे के प्रति दुश्मनी नहीं होनी चाहिए; उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी कड़वाहट पूरी तरह से छोड़ दी है। उन्होंने मतभेदों को सुलझाने में बातचीत के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को बातचीत से हल किया जाना चाहिए और वह कंगना को फोन भी करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव कहते हैं, "बहन कंगना रनौत को भी आज हम राखी पर उपहार भी भेज रहे हैं और उनको मिठाई भी भेज रहे हैं। जिससे कि रिश्ता में मिठास बनी रहे। अनजाने में ऐसे प्रवाह होते हैं। हमारी बहन कंगना रनौत से कुछ बोला गया या हमने कुछ बोला, सब गिला-शिकवा भुला करके हम मिठास के साथ प्रीति से आगे बढ़ें, यह रक्षाबंधन का संदेश है।"

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

कंगना रनौत ने एक विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए युवाओं के लिए "जेनरेशन गटर" (गटर जेनरेशन) शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर बाबा रामदेव ने आपत्ति जताई और कहा कि किसी भी देश की युवा पीढ़ी को ऐसा कहना 'बिगड़े हुए दिमाग' की निशानी है। इसके साथ ही उन्होंने कंगना के अतीत और उनकी जवानी के दौर पर भी सवाल उठाए थे।

कंगना रनौत ने दिया था बाबा रामदेव को करारा जवाब

बाबा रामदेव के इस बयान पर कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में ख्याली पुलाव न पकाएं। अफवाहों और गपशप के आधार पर ही कोई अंदाजा लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार तो नहीं लगी।"

इससे पहले, इंस्टाग्राम पोस्ट में कंगना रनौत ने दावा किया था कि उनकी "पर्सनैलिटी" रामदेव से "बेहतर" है, जब रामदेव ने उनके विवादित "जेनरेशन गटर" वाले बयान की आलोचना की थी।

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Updated on:

28 Aug 2026 02:15 pm

Published on:

28 Aug 2026 02:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बेडरूम, जवानी और चमगादड़ जैसे कमेंट्स के बाद, अब कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को कहा ‘बड़ा भाई’, भुलाए सारे गिले-शिकवे

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