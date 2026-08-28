बेडरूम, जवानी और चमगादड़ जैसे कमेंट्स के बाद, अब कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को कहा ‘बड़ा भाई’, भुलाए सारे गिले-शिकवे

रामदेव ने कहा कि देश में किसी भी कारण से नफरत या एक-दूसरे के प्रति दुश्मनी नहीं होनी चाहिए; उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी कड़वाहट पूरी तरह से छोड़ दी है। उन्होंने मतभेदों को सुलझाने में बातचीत के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को बातचीत से हल किया जाना चाहिए और वह कंगना को फोन भी करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव कहते हैं, "बहन कंगना रनौत को भी आज हम राखी पर उपहार भी भेज रहे हैं और उनको मिठाई भी भेज रहे हैं। जिससे कि रिश्ता में मिठास बनी रहे। अनजाने में ऐसे प्रवाह होते हैं। हमारी बहन कंगना रनौत से कुछ बोला गया या हमने कुछ बोला, सब गिला-शिकवा भुला करके हम मिठास के साथ प्रीति से आगे बढ़ें, यह रक्षाबंधन का संदेश है।"