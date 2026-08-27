‘मुझे उठना है, ठीक होना है’ अमाल मलिक ने फिल्मों से लिया ब्रेक, बताया कारण, बोले- मुझे विदा करो

अमाल मलिक ने आगे लिखा, “मुझे उठना है, ठीक होना है और जल्द ही वापसी करनी है। आप सभी प्यारे #Amaalians के लिए ढेर सारे सुरों और संगीत के साथ। PS - अगले साल तक कोई फिल्मी संगीत नहीं। पुरानी रिलीज न हुई फिल्मों के गाने जल्द ही आ सकते हैं, अगर वे फिल्में रिलीज होती हैं तो, क्योंकि वह कम बजट की फिल्में हैं और अच्छी नीयत से बनी हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आसानी से स्क्रीन नहीं मिलतीं, इसलिए उन प्रोजेक्ट्स का भविष्य पता नहीं।”