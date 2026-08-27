‘बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे?’ कंगना रनौत ने फिर साधा योग गुरु पर निशाना, जवानी वाली बात पर दिया बयान

कंगना रनौत ने कहा हां बिल्कुल, मेरे संसद पहुंचने से कई लोगों को बहुत गहरा धक्का लगा है। उन्होंने भावुक और आक्रोशित होते हुए बताया, "आए दिन लोग सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ फर्जी वीडियो बना रहे हैं, जिन पर करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। इनमें खुलेआम दावा किया जाता है कि यह महिला हर मंत्री को खुश कर रही है। हर मंत्री के साथ इसका रिश्ता है और इसने सबके वीडियो और फोटो बना रखे हैं। जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो उसका चरित्र-हनन करना ही लोगों का सबसे आसान हथियार बन जाता है।"