कृति सेनन रक्षाबंधन ऐड विवाद: GIVA ब्रांड ने लिया बड़ा फैसला, मांगी माफी, बोले- ठेस पहुंचाना नहीं था इरादा

Kriti Sanon Raksha Bandhan Ad removed: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन में इंडो-वेस्टर्न पहनावे और पालतू कुत्ते को राखी बांधने के सीन ने देश में बवाल मचा दिया था। सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर इंडस्ट्री की कई हस्तियां आमने- सामने आ गई थीं। किसी ने कृति के कपड़ों पर सवाल उठाए तो किसी ने उन्हें सपोर्ट किया था। लेकिन फिर भी आलोचना कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। अब ऐसे में ज्वैलरी ब्रांड GIVA ने बड़ा कदम उठाते हुए बताया है कि ऐड को सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है।