कृति सेनन के सपोर्ट में आए राहुल गांधी, कंगना को दिया जवाब, बोले- ‘एक महिला क्या पहनती है, यह उसकी पसंद है’

कृति सेनन ने मिल रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए सवाल किया कि किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को उसके कपड़ों से क्यों आंका जाता है? सेनन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए गए एक नोट में लिखा: "संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती हैं, न कि उसकी नेकलाइन में! साथ ही, हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए?" उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में एथनिक फैशन बदल गया है, लेकिन सांस्कृतिक परंपराओं की बात आने पर महिलाओं को अक्सर उनके कपड़ों से आंका जाता है। एक्ट्रेस का यह बयान विज्ञापन को मिल रही आलोचनाओं के एक दिन बाद आया। अपनी पोस्ट में आगे कृति ने लिखा त्योहारों को कपड़ों के बजाय परंपराओं से जुड़ी भावनाओं और मूल्यों के जरिए समझा जाना चाहिए।