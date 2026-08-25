‘8 साल की उम्र में हुआ था शोषण, अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाने वाले रवि वलेचा ने किया दर्दनाक खुलासा

इस दर्द से बाहर निकलने के लिए आखिरकार रवि ने थेरेपी ली, जिससे उन्हें उस गहरे सदमे का सामना करने में मदद मिली जिसे उन्होंने सालों से दबा रखा था। इस प्रोसेस के असर को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे पता ही नहीं था कि वह बात मेरे मन में कितनी गहराई तक बैठी हुई थी, जो थेरेपी के दौरान बाहर आई। मैंने खुद ही सब कुछ दबा दिया था। छह महीने की थेरेपी ने सब कुछ बदल दिया। आज मैं बहुत हल्का महसूस करता हूं। मुझे इस बारे में किसी से भी बात करने में कोई परेशानी नहीं है।"