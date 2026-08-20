‘कैंसर मेरे जज्बे को नहीं तोड़ पाया’, Breast Cancer से जंग के बीच शेफ पंकज भदौरिया ने दोबारा शेयर किया इमोशनल पोस्ट

पंकज भदौरिया ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। (फोटो सोर्स: masterchefpankajbhadouria via instagram)
Pankaj Bhadouria Breast Cancer: मास्टर शेफ सीजन 1 की विजेता रह चुकीं पंकज भदौरिया ने ब्रेस्ट कैंसर के अपने सफर के बारे में एक इमोशनल अपडेट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ठीक होने और जिंदगी के नए मकसद के बारे में बात की है। बता दें कि मई 2026 में बीमारी का पता चलने के बाद, उनकी सर्जरी हुई और बायोप्सी रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी लेने की सलाह दी गई। पंकज ने महिलाओं से अपील की है कि वो रेगुलर हेल्थ चेक-अप में देरी न करें और बीमारी का जल्दी पता चलने के महत्व पर भी खुलकर बात की।
सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट शेयर करते हुए, पंकज काले कपड़ों में मुस्कुराती हुई नजर आईं और उनके छोटे बाल 'स्लीक बॉब' स्टाइल में थे। फोटो पर एक मैसेज लिखा था, "कैंसर ने मेरे शरीर का टेस्ट लिया, लेकिन यह मेरे हौसले को तोड़ नहीं सका। अब, मैं एक मकसद के साथ जीती हूं।"
फोटो के साथ, पंकज ने बताया कि कैसे बीमारी का पता चलने से उनका नजरिया बदल गया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कैंसर मेरी कहानी का एक अध्याय बन गया, लेकिन यह कभी भी पूरी कहानी नहीं होगी।" उन्होंने आगे बताया कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें शारीरिक रूप से तो परखा ही, साथ ही भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाया। पंकज ने कहा कि जैसे-जैसे वह ठीक हो रही हैं, हर दिन को "ज्यादा शुक्रगुजारी, हिम्मत और खुशी" के साथ जीने का फैसला कर रही हैं।
उनके मैसेज में महिलाओं के लिए एक जरूरी बात भी थी। उन्होंने लिखा, "इसे पढ़ने वाली हर महिला के लिए, प्लीज अपने रेगुलर हेल्थ चेक-अप को टालें नहीं, और बीमारी का जल्दी पता चलने से सब कुछ बदल सकता है।" पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा, "ठीक होने, उम्मीद और मकसद के साथ जीने के नाम।"
पंकज ने 28 मई, 2026 को अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सबके सामने बात की थी, जब उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से एक तस्वीर शेयर की थी और अपने फॉलोअर्स से दुआओं और सपोर्ट की अपील की थी। उन्होंने उस समय लिखा, “मुझे ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला है। मुझे आपकी दुआओं और सपोर्ट की जरूरत है।” उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बार-बार होने वाले टेस्ट के अनुभव के बारे में बताया और कहा कि यह “कोई अच्छी जगह नहीं है।”
अगले दिन, 29 मई को, उन्होंने बताया कि वो सर्जरी की तैयारी कर रही थीं। आगे आने वाले मुश्किल दौर को समझते हुए भी पंकज भदौरिया ने उम्मीद बनाए रखी; उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वो “वापस ठीक हो जाएंगी” और एक बार फिर अपने शुभचिंतकों से दुआओं की अपील की। बाद में पंकज ने कन्फर्म किया कि उनकी सर्जरी सफल रही थी। हालांकि, सर्जरी के बाद बायोप्सी रिपोर्ट में 2mm का इनवेसिव HER2-पॉजिटिव हिस्सा मिला।
रिपोर्ट्स के बाद, डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के तौर पर 12 सेशन की कीमोथेरेपी और एक साल तक टार्गेटेड थेरेपी करवाने की सलाह दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, पंकज ने कीमोथेरेपी से जुड़ी इमोशनल चुनौतियों के बारे में भी खुलकर बात की। इनमें से, उन्होंने बालों का झड़ना इस अनुभव के सबसे मुश्किल पहलुओं में से एक बताया।
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