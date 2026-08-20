‘कैंसर मेरे जज्बे को नहीं तोड़ पाया’, Breast Cancer से जंग के बीच शेफ पंकज भदौरिया ने दोबारा शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Pankaj Bhadouria Breast Cancer: मास्टर शेफ सीजन 1 की विजेता रह चुकीं पंकज भदौरिया ने ब्रेस्ट कैंसर के अपने सफर के बारे में एक इमोशनल अपडेट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ठीक होने और जिंदगी के नए मकसद के बारे में बात की है। बता दें कि मई 2026 में बीमारी का पता चलने के बाद, उनकी सर्जरी हुई और बायोप्सी रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी लेने की सलाह दी गई। पंकज ने महिलाओं से अपील की है कि वो रेगुलर हेल्थ चेक-अप में देरी न करें और बीमारी का जल्दी पता चलने के महत्व पर भी खुलकर बात की।