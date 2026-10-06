UK07 राइडर अनुराग डोभाल पर जीजा ने लगाए गंभीर आरोप, पत्नी रितिका ने वीडियो शेयर कर बताई पूरी बात

राज सिंह के मुताबिक, जब अनुराग पर फोन नहीं ले पाए तो उनके बाउंसरों ने उन पर हमला किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज को जबरदस्ती कार की सीट के नीचे धकेला गया और उनके सिर, सीने तथा चेहरे पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। राज ने मीडिया के सामने कथित चोटों और काटने के निशान भी दिखाए। शिकायत में अनुराग पर धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। राज ने दावा किया कि उन्हें चाकू और बंदूक से धमकाया गया। मामले में अनुराग के अलावा अभय चौधरी, तपन पंडित, धवल राजपुरोहित, अभिषेक टाइगर, अभिनव श्रीवास्तव, गुरु भाई समेत अन्य लोगों के नाम भी शिकायत में होने की बात कही गई है।