Diljit Dosanjh Lifetime Free Tickets Fan: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 21 नवंबर को आयोजित 'ऑरा इंडिया टूर' (Aura India Tour) कॉन्सर्ट में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने न सिर्फ अपनी गायकी से समां बांधा, बल्कि दो बेहद खास पलों से हजारों दर्शकों का दिल भी जीत लिया। एक ओर जहां उन्होंने एक युवक की गुजारिश पर कपल को स्टेज पर बुलाकर शादी के प्रपोजल को यादगार बनाया, वहीं दूसरी ओर दुनियाभर में उनके सात शो देख चुकी एक फैन को जिंदगीभर के लिए मुफ्त कॉन्सर्ट टिकट देने का ऐलान कर दिया। दोनों घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।