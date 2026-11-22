Amitabh Bachchan Sony TV Notice Punjab: मेगास्टार अमिताभ बच्चन के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के 18वें सीजन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पंजाब में विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन को पंजाब के पुलिस थानों पर हुए बम हमलों से जुड़ा एक सवाल पूछते हुए दिखाया गया है। मामले को गंभीर बताते हुए पंजाब के संगरूर निवासी एडवोकेट इंद्रजीत अरोड़ा ने अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी (Sony TV) को कानूनी नोटिस भेजा है।