इसी दौरान शनाया की वैनिटी टेबल के पास रखी कागज की एक शीट पर लोगों का ध्यान गया। यूजर्स का दावा है कि उस शीट पर 'रैपिड-फायर: शनाया कपूर' लिखा नजर आ रहा है और उसके नीचे कुछ अन्य लाइनें भी दर्ज हैं। इसी आधार पर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या यह रैपिड-फायर से जुड़ी कोई स्क्रिप्ट या सवालों की सूची थी। हालांकि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उस कागज पर असल में क्या लिखा था या शो का रैपिड-फायर राउंड पहले से स्क्रिप्टेड होता है।