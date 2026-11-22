Sapna Choudhary File Divorce: हरियाणा की फेमस डांसर और बिग बॉस में आई सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार उनका नया गाना या कोई डांस नहीं बल्कि वजह उनकी पर्सनल लाइफ हैं। काफी समय से अफवाह थी कि सपना चौधरी अपनी हरियाणवी गायक, संगीतकार और अभिनेता वीर साहू से शादी तोड़ चुकी हैं और दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया है। लेकिन लंबे अरसे बाद खुद डांसर ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में तलाक का कारण बताते हुए कहा कि वह रिश्ता चलना ही नहीं था। वह बस उनकी एक जिद थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह भटक गई थी।