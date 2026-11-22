रामायण ने 17वें दिन किया कमाल का कलेक्शन (Photo Source- imdb)
Ramayana Box Office Collection Day 17: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और रणबीर कपूर, यश व साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। 5 नवंबर दिवाली पर रिलीज होने के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही इस फिल्म ने 17वें दिन भी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर डाला है। फिल्म लगातार बड़ी-बड़ी फिल्मों को मात देती आ रही है और शनिवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फिल्म ने इतिहास रचते हुए साउथ से लेकर बॉलीवुड की बड़ी फिल्मो को धूल चटा दी है। आइये जानते हैं शनिवार का कुल कलेक्शन....
Sacnilk के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म रामायण ने 17वें दिन यानी शनिवार 21 नवंबर को शानदार 27.40 करोड़ रुपये की नेट कमाई की।जिसमें देश भर में 15,851 शो दिखाए गए थे। शनिवार को हिंदी वर्जन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रहा, जिसने 13,553 शो से 20.25 करोड़ रुपये कमा डाले।
वहीं, मलयालम वर्जन ने ने 838 शो से 2.75 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तमिल ने 601 शो से 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। कन्नड़ वर्जन ने 411 शो से 1.65 करोड़ रुपये और तेलुगु ने 448 स्क्रीनिंग से 75 लाख रुपये की कमाई की। वहीं, इस कमाई के साथ, रामायण पार्ट 1 ने भारत में लगभग 906.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। इसका कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन 1,083.70 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है, जो रिलीज के तीसरे हफ्ते के दौरान इसके लगातार कमर्शियल परफॉर्मेंस को दिखाता है।
फिल्म रामायण ओवरसीज मार्केट में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए है। 17वें दिन इंटरनेशनल शो ने 10 करोड़ और कमाए, जिससे ओवरसीज कुल कमाई 533 करोड़ रुपये हो गई है। ऐसे में फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 1,616.70 करोड़ रुपये हो गया है। लेटेस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में इसने हर शो से 17,286 की एवरेज कमाई कर ली है।
रामायण की इस कामयाबी के साथ ही यह फिल्म उन चुनिंदा भारतीय फिल्मों के एलीट क्लब में शामिल हो गई है, जिन्होंने घरेलू स्तर पर यह आंकड़ा छुआ है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 'बाहुबली 2' , 'पुष्पा 2: द रूल' और 'धुरंधर 2' जैसी सीक्वल फिल्में ही भारत में 900 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार कर सकी थीं, जिन्हें अपनी पिछली फिल्मों की लोकप्रियता और पहले से बनी बड़ी उम्मीदों का फायदा मिला था। इन्हें रामायण ने पीछे छोड़ दिया है। वहीं 'KGF चैप्टर 2', 'RRR', 'जवान' और 'एनिमल' जैसी चर्चित फिल्में भी इस क्लब में जगह नहीं बना पाई थीं।
|दिन
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|Day 17
|27.40 करोड़ रुपये
|Day 16
|16.30 करोड़ रुपये
|Day 15
|19.35 करोड़ रुपये
|Day 14
|23.20 करोड़ रुपये
|Day 13
|28.35 करोड़ रुपये
|Day 12
|32.00 करोड़ रुपये
|Day 11
|75.00 करोड़ रुपये
|Day 10
|72.90 करोड़ रुपये
|Day 9
|48.10 करोड़ रुपये
|Day 8
|53.50 करोड़ रुपये
|Day 7
|70.65 करोड़ रुपये
|Day 6
|94.10 करोड़ रुपये
|Day 5
|107.50 करोड़ रुपये
|Day 4
|56.15 करोड़ रुपये
|Day 3
|69.80 करोड़ रुपये
|Day 2
|48.05 करोड़ रुपये
|Day 1
|64.85 करोड़ रुपये
|Total Collection
|906.90 करोड़ रुपये
'रामायण: पार्ट 1' 17वें दिन इस माइलस्टोन तक पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई है, जबकि 'पुष्पा 2' ने 11 दिन और 'धुरंधर 2' ने 14 दिन में यह आंकड़ा छुआ था। रामायण के लिए रविवार का दिन भी बेहद अच्छा माना जा रहा है। उम्मीद है कि फिल्म 22 नवंबर को भी कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
दूसरे वीकेंड में इसमें बढ़त देखी गई जो काफी अच्छी बात थी और इससे फिल्म का मोमेंटम बना रहा। रविवार, 15 नवंबर को इसने 75 करोड़ रुपये कमाए, वहीं सोमवार को इसमें 57 परसेंट की गिरावट आई और इसने 32 करोड़ रुपये कमाए। तब से, अब इसमें गिरावट देखी जाने लगी है और तीसरा वीकेंड आने वाले हफ्ते में फिल्म की रफ़्तार तय करेगा। Sacnilk के मुताबिक, 15वें दिन, गुरुवार को इसने 19.35 करोड़ रुपये कमाए और 16वें दिन, 20 नवंबर, शुक्रवार को इसने 16.30 करोड़ रुपये कमाए।
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