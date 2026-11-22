Ramayana Box Office Collection Day 17: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और रणबीर कपूर, यश व साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। 5 नवंबर दिवाली पर रिलीज होने के बाद से ही शानदार प्रदर्शन कर रही इस फिल्म ने 17वें दिन भी ताबड़तोड़ कलेक्शन कर डाला है। फिल्म लगातार बड़ी-बड़ी फिल्मों को मात देती आ रही है और शनिवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। फिल्म ने इतिहास रचते हुए साउथ से लेकर बॉलीवुड की बड़ी फिल्मो को धूल चटा दी है। आइये जानते हैं शनिवार का कुल कलेक्शन....