शो के प्रोमो में सबसे मजेदार पल तब आता है, जब अक्षय कुमार रवि किशन से उनका वायरल डांस सीखने की इच्छा जाहिर करते हैं। इसके बाद रवि किशन उन्हें अपना चर्चित डांस स्टेप करके दिखाते हैं। अक्षय भी उनके साथ डांस करने की कोशिश करते हैं।दोनों की यह जुगलबंदी प्रोमो में दर्शकों का ध्यान खींच रही है। करण जौहर भी इस मस्ती का हिस्सा बनते नजर आते हैं।