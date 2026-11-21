Qazi Touqeer In Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' का ग्रैंड फिनाले अब जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही शो के विनर को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 20 दिसंबर को शो के विजेता का पता चल ही जाएगा, लेकिन एक नाम है जो पहले दिन से ही लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है काजी तौकीर। काजी इस वक्त शो की ट्रॉफी जीतने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। काजी तौकीर की वो 5 खूबियां जो उन्हें इस वक्त दूसरों से अलग बना रही हैं।