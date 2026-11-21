Hiba Nawab On Life Partner: टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री हिबा नवाब इन दिनों अपने नए शो 'लो चुड़ैल चली ससुराल' को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें वह आदिक मेहता के साथ मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं और उर्वशी पटेल का किरदार निभा रही हैं। शो के बीच एक खास बातचीत में हिबा ने अपनी निजी जिंदगी, शादी और लाइफ पार्टनर को लेकर बेहद साफ और बेबाक राय रखी। 'जीजाजी छत पर हैं' में इलायची के रोल से घर-घर में पहचान बना चुकीं हिबा ने साफ कहा कि वह फिलहाल डेटिंग नहीं करना चाहतीं और न ही अरेंज मैरिज के हक में हैं। उन्होंने तलाक को लेकर भी बयान दिया।