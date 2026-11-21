अभिनेत्री हिबा नवाब ने शादी और तलाक पर की बात (Photo Source- Instagram/(@hibanawab))
Hiba Nawab On Life Partner: टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री हिबा नवाब इन दिनों अपने नए शो 'लो चुड़ैल चली ससुराल' को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें वह आदिक मेहता के साथ मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं और उर्वशी पटेल का किरदार निभा रही हैं। शो के बीच एक खास बातचीत में हिबा ने अपनी निजी जिंदगी, शादी और लाइफ पार्टनर को लेकर बेहद साफ और बेबाक राय रखी। 'जीजाजी छत पर हैं' में इलायची के रोल से घर-घर में पहचान बना चुकीं हिबा ने साफ कहा कि वह फिलहाल डेटिंग नहीं करना चाहतीं और न ही अरेंज मैरिज के हक में हैं। उन्होंने तलाक को लेकर भी बयान दिया।
हिबा नवाब ने एक खास बातचीत में अपने होने वाले जीवनसाथी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह अभी डेटिंग नहीं करना चाहतीं, बल्कि सीधे शादी करना चाहती हैं। हिबा के मुताबिक, उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो उनसे बेहद प्यार करे और वेल-सेटल्ड हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर की उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आजकल ऐसी उम्मीद रखने वाली लड़कियों को अक्सर 'गोल्ड डिगर' कहकर जज किया जाता है।
हिबा ने आगे बेबाकी से कहा कि उनके पास खुद काफी गोल्ड है और वह अपना ख्याल रख सकती हैं, बल्कि उनके पार्टनर का मेंटली स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वह खुद कभी-कभी क्रेजी हो सकती हैं। इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसा लड़का चाहिए जो उन्हें हर तरह से समझे और उनका ध्यान रखे।
हिबा से परिवार की तरफ से शादी के दबाव को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसपर उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता उन्हें शादी करने के लिए कहते रहते हैं और एक बार अरेंज मैरिज का प्रस्ताव भी लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर मना कर दिया। हिबा का कहना है कि वह अरेंज मैरिज नहीं कर सकतीं, उनका परिवार काफी रिलैक्स्ड है और बस समय पर शादी करने की बात कहता है। बातचीत के आखिर में उन्होंने कहा कि लाइफ पार्टनर चुनना बेहद अहम फैसला है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय समय लेना चाहिए, क्योंकि एक-दो तलाक झेलने से बेहतर सिंगल रहना है।
हिना के काम को लेकर बात करें तो उनका शो 'लो चुड़ैल चली ससुराल' सब टीवी (SAB TV) पर प्रसारित हो रहा है। यह मशहूर अमेरिकी सिटकॉम 'बिविच्ड' का आधिकारिक हिंदी रूपांतरण है, जिसमें राखी विजान, आशीष भट्ट, कंचन गुप्ता, खंजन थुंबर, रीमा वोरा, प्रियंका गोस्वामी और राहुल सिंह भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं।
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