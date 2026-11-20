Mridul Meena support Rishita Kothari after Avinash- Eisha Breakup Link: टीवी अभिनेता अविनाश मिश्रा और अभिनेत्री ईशा सिंह के कथित ब्रेकअप और फिर धोखे की अफवाहों ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है। कपल के फैंस हैरान हैं कि आखिर क्यों दोनों अलग हो गए। हर कोई इसकी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहीं, इस पूरे विवाद में अभिनेत्री ऋषिता कोठारी का नाम सामने आय और लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया। जिसके बाद उनके बॉयफ्रेंड मृदुल मीणा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पेजों से साफ शब्दों में अपील की है कि वह ऋषिता को इस तरह की अटकलों से दूर रखें। आइये जानते है पूरा मामला...