‘अनुपमा’ फेम रूपाली गांगुली की तस्वीरों से AI ने बनाई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो? अभिनेत्री पहुंचीं बॉम्बे हाई कोर्ट

Rupali Ganguly Bombay High Court: टीवी शो 'अनुपमा' से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपनी तस्वीरों और वीडियो के कथित गलत इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। अभिनेत्री ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मांगी है। उनका आरोप है कि कुछ वेबसाइट और व्यावसायिक संस्थान बिना अनुमति उनकी तस्वीरों और वीडियो का यूज कर रहे हैं। इनमें एडल्ट कंटेंट दिखाने वाले प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, जहां उनकी AI से तैयार डीपफेक तस्वीरों और मॉर्फ किए गए वीडियो के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।