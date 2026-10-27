B.P Singh Passed Away: नहीं रहे CID और ‘आहट’ प्रोड्यूसर ब्रिजेंद्र पाल सिंह, हार्ट अटैक से गई जान

CID Producer B.P Singh Death: भारतीय टेलीविजन के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय शो CID और आहट को निर्माण करने वाले प्रोड्यूसर बी.पी सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 77 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। खबर है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। इस बुरी खबर की जानकारी खुद फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने दी है। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर लोगों ने श्रद्धांजलि देने शुरू कर दिया।