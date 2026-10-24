‘सिर्फ अच्छे दोस्त या उससे ज्यादा?’, सोनाली बेंद्रे ने अविनाश मिश्रा से ईशा सिंह को लेकर पूछा सवाल, अभिनेता ने दिया जवाब

Avinash Mishra On Eisha Singh Relationship: टेलीविज़न जगत के चर्चित रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' का नया एपिसोड इन दिनों दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में इस शो में टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) और ईशा सिंह (Eisha Singh) बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचे थे। शो के दौरान जब दोनों कलाकारों ने एंट्री ली, तो वहां मौजूद होस्ट मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) और दिग्गज अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) ने उनके पर्सनल बॉन्ड और रिलेशनशिप स्टेटस पर जमकर चुटकियां लीं और सवाल दागे।