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‘सिर्फ अच्छे दोस्त या उससे ज्यादा?’, सोनाली बेंद्रे ने अविनाश मिश्रा से ईशा सिंह को लेकर पूछा सवाल, अभिनेता ने दिया जवाब

Pati Patni Aur Panga 2: रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह बतौर गेस्ट पहुंचे थे। जहां एक बार फिर अविनाश मिश्रा ने अपने दिल की बात लोगों को बताई।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Updated: 24 Oct 2026, 9:35 AM IST

Avinash Mishra reveals Eisha Singh Relationship in Pati Patni Aur Panga Season 2

Avinash Mishra On Eisha Singh Relationship: टेलीविज़न जगत के चर्चित रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' का नया एपिसोड इन दिनों दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में इस शो में टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) और ईशा सिंह (Eisha Singh) बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचे थे। शो के दौरान जब दोनों कलाकारों ने एंट्री ली, तो वहां मौजूद होस्ट मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) और दिग्गज अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) ने उनके पर्सनल बॉन्ड और रिलेशनशिप स्टेटस पर जमकर चुटकियां लीं और सवाल दागे।

सोनाली बेंद्रे ने अविनाश मिश्रा से कया सवाल, "क्या रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका है?"

अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा 2' में स्पेशल गेस्ट बनकर आए थे। इस दौरान बातचीत का रुख तब बेहद दिलचस्प हो गया जब सोनाली बेंद्रे ने दोनों के बीच केमिस्ट्री को नोटिस करते हुए उनसे सीधा सवाल पूछ लिया। सोनाली ने मुस्कुराते हुए अविनाश से पूछा कि उनके और ईशा सिंह के बीच की यह बॉन्डिंग आखिर क्या है? क्या वह दोनों 'सिर्फ अच्छे दोस्त' हैं या फिर मामला दोस्ती से कुछ आगे बढ़ चुका है?

सोनाली के इस अचानक और सीधे सवाल को सुनकर अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह दोनों ही कुछ पलों के लिए शरमा गए। लेकिन, खुद को संभालते हुए अविनाश मिश्रा ने अपने रिश्ते का सच बयां किया। उन्होंने बेहद सहज अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि उन दोनों के बीच एक बेहद खास और गहरा जुड़ाव है, जहां वह एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनका रिश्ता दोस्ती से कुछ ज्यादा है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह फिलहाल एक-दूसरे के बेहतरीन दोस्त और वेल-विशर यानी शुभचिंतक हैं।

मुनव्वर फारुकी ने ली चुटकी, फैंस के बीच बढ़ी उत्सुकता

शो के सह-होस्ट मुनव्वर फारुकी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने खास मजाकिया अंदाज में दोनों कलाकारों की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे मंच पर मौजूद सभी लोग और दर्शक ठहाके लगाकर हंस पड़े।

बता दें, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा से ही फैंस का ध्यान खींचती रही है। दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है, जिसके चलते अक्सर उनके अफेयर की खबरें सोशल मीडिया पर उड़ती रहती हैं। 'पति पत्नी और पंगा 2' के इस एपिसोड में उनके इस बेबाक जवाब के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर उनके फैंस के बीच उनके रिश्ते को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

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Updated on:

24 Oct 2026, 9:35 AM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘सिर्फ अच्छे दोस्त या उससे ज्यादा?’, सोनाली बेंद्रे ने अविनाश मिश्रा से ईशा सिंह को लेकर पूछा सवाल, अभिनेता ने दिया जवाब

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