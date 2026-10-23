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हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन विवाद पर उमर रियाज का बड़ा बयान, बोले- ‘मेरे भाई को जानबूझकर नीचा दिखाया गया’

Umar Riaz Statement on Himanshi Khurana: 'बिग बॉस' के एक्स-कंटेस्टेंट उमर रियाज ने हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन से जुड़े दावों के विवाद के बीच अपने भाई आसिम का समर्थन किया है। उमर ने कहा कि आसिम की गलत आलोचना की गई, और वह आमतौर पर तभी बोलते हैं जब उन्हें अपना बचाव करने की जरूरत महसूस होती है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 23 Oct 2026, 5:00 PM IST

Umar Riaz Statement on Himanshi Khurana

हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन विवाद पर उमर रियाज का बयान। (फोटो सोर्स: instagram- umarriazz91 and iamhimanshikhurana)

Umar Riaz Statement on Himanshi Khurana: 'बिग बॉस' के एक्स-कंटेस्टेंट उमर रियाज ने हाल ही में बताया कि कैसे आसिम रियाज की एक्स गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना द्वारा पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर धर्म परिवर्तन को लेकर किए गए दावों के बाद, उनके भाई आसिम को लोगों ने 'नीचा दिखाने' की कोशिश की। इन टिप्पणियों से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद आसिम ने इन आरोपों का खंडन किया।

हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन के दावों के बीच उमर रियाज ने आसिम रियाज का किया बचाव

'ईटाइम्स' से बात करते हुए, उमर ने कहा कि आसिम विवादों पर तभी प्रतिक्रिया देते हैं जब उन्हें लगता है कि सच सामने लाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जब लोग झूठे दावे करते हैं, तो इंसान को अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आसिम आमतौर पर तब तक कुछ नहीं कहते, जब तक कि स्थिति ऐसी न हो जाए कि उन्हें लगे, "अब मुझे अपनी बात रखनी ही होगी।"

उन्होंने आगे कहा, "वरना, लोग यह मान सकते हैं कि उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया है, वह सच है। इस बार जो हुआ, वह वाकई गलत था। हर कोई सामने आया और उन्हें नीचा दिखाने लगा, जो कि बहुत दुखद था। इससे ऐसा लगता है कि शायद आपको अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए।"

उमर रियाज ने आसिम रियाज की तारीफ की

इसके आगे उन्होंने कहा, "हर किसी के जीवन में मुश्किल दौर आते हैं, लेकिन रिश्ते में कुछ अच्छे पल भी रहे होंगे। उनके बारे में बात क्यों न की जाए? आसिम एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और लोग उन्हें पसंद करते हैं।"

कब और कहां हुई थी आसिम और हिमांशी की मुलाकात?

बता दें कि रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' के दौरान पहली बार आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की मुलाकात हुई थी और शो में रहते हुए ही उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया था। हिमांशी इस रियलिटी शो में एक 'वाइल्ड कार्ड' कंटेस्टेंट के तौर पर आई थीं, और उस समय उनकी सगाई उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड 'चौ' (Chow) से हो चुकी थी। हालांकि, लगभग चार साल साथ रहने के बाद उन्होंने अलग होने की घोषणा की। उन्होंने अपने अलग होने के कारणों में से एक कारण अलग-अलग धर्मों को मानने को बताया था।

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Updated on:

23 Oct 2026, 5:00 PM IST

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