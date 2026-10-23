हिमांशी खुराना के धर्म परिवर्तन विवाद पर उमर रियाज का बड़ा बयान, बोले- ‘मेरे भाई को जानबूझकर नीचा दिखाया गया’

बता दें कि रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' के दौरान पहली बार आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की मुलाकात हुई थी और शो में रहते हुए ही उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया था। हिमांशी इस रियलिटी शो में एक 'वाइल्ड कार्ड' कंटेस्टेंट के तौर पर आई थीं, और उस समय उनकी सगाई उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड 'चौ' (Chow) से हो चुकी थी। हालांकि, लगभग चार साल साथ रहने के बाद उन्होंने अलग होने की घोषणा की। उन्होंने अपने अलग होने के कारणों में से एक कारण अलग-अलग धर्मों को मानने को बताया था।