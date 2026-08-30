हिमांशी खुराना को थप्पड़ और धक्का देने के दावों के बाद बवाल, आसिम रियाज ने भव्या सिंह को भेजा लीगल नोटिस

Asim Riaz & Himanshu Khurana (फोटो सोर्स- IMDb)
Asim Riaz Legal Notice: 'बिग बॉस 13' से लोकप्रिय हुए आसिम रियाज एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। अभिनेत्री और मॉडल हिमांशी खुराना के साथ उनके पुराने रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब आसिम ने इन्फ्लुएंसर भव्या सिंह के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम की ओर से उनके वकील एडवोकेट सोहेल शरीफ ने भव्या सिंह और संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीज एंड डिसिस्ट नोटिस भेजा है।
मामला उस वक्त बढ़ा जब भव्या सिंह ने एक पॉडकास्ट में आसिम और हिमांशी के रिश्ते को लेकर कुछ दावे किए। बातचीत के दौरान उन्होंने कथित तौर पर एक होटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का जिक्र किया। भव्या का दावा था कि इस फुटेज में आसिम और हिमांशी के बीच कथित तौर पर विवाद दिखाई देता है।
हालांकि, जिस कथित सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया गया, वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। इसके अलावा इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं हुई है। यही वजह है कि मामले में सामने आ रहे आरोपों को फिलहाल दावों के तौर पर ही देखा जा रहा है।
आसिम और हिमांशी के रिश्ते को लेकर विवाद नया नहीं है। हाल ही में दोनों के पुराने रिश्ते से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे हैं। हिमांशी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि उनके पास अपने आरोपों से जुड़े सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कथित सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग का भी उल्लेख किया था।
यह विवाद तब और बढ़ा जब हिमांशी ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आसिम के साथ अपने रिश्ते और ब्रेकअप से जुड़े अनुभव साझा किए। बातचीत में उन्होंने धार्मिक मतभेदों और रिश्ते के दौरान कथित व्यवहार को लेकर भी आरोप लगाए थे।
आसिम रियाज ने हिमांशी की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर किए गए दावों से भी इनकार किया और कहा कि उन्होंने हिमांशी से धर्म बदलने के लिए कभी नहीं कहा। आसिम की ओर से अपने ऊपर लगाए गए अन्य आरोपों को भी गलत बताया गया है।
अब भव्या सिंह के बयान के बाद आसिम ने कानूनी रास्ता अपनाया है। उनकी कानूनी टीम ने नोटिस में कथित बयानों को झूठा, अपुष्ट और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है।
कानूनी नोटिस में भव्या सिंह से आसिम के बारे में ऐसे बयानों को आगे साझा या दोहराने से बचने को कहा गया है, जिन्हें कानूनी तौर पर मानहानिकारक माना जा सकता है। संबंधित मीडिया संस्थानों से पॉडकास्ट और उससे जुड़े कंटेंट को हटाने की मांग भी की गई है।
आसिम की ओर से यह नोटिस फाल्कन लीगल के पार्टनर एडवोकेट सोहेल शरीफ के जरिए भेजा गया है। कानूनी प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया है कि अगर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान वापस नहीं लिए गए या कंटेंट नहीं हटाया गया तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
नोटिस में संबंधित पक्षों को जवाब देने और मांगी गई कार्रवाई के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में आसिम की कानूनी टीम ने सक्षम अदालत और संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की बात कही है।
फिलहाल इस पूरे विवाद में कथित सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं हुई है और लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। ऐसे में आगे की स्थिति भव्या सिंह और संबंधित प्लेटफॉर्म्स की प्रतिक्रिया तथा संभावित कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
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