हिमांशी खुराना को थप्पड़ और धक्का देने के दावों के बाद बवाल, आसिम रियाज ने भव्या सिंह को भेजा लीगल नोटिस

Asim Riaz Legal Notice: 'बिग बॉस 13' से लोकप्रिय हुए आसिम रियाज एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। अभिनेत्री और मॉडल हिमांशी खुराना के साथ उनके पुराने रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब आसिम ने इन्फ्लुएंसर भव्या सिंह के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम की ओर से उनके वकील एडवोकेट सोहेल शरीफ ने भव्या सिंह और संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीज एंड डिसिस्ट नोटिस भेजा है।